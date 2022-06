Résultat des législatives à Lencloître - Election 2022 (86140) [PUBLIE]

12/06/22 23:22

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Lencloître est désormais publié. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 1850 citoyens de Lencloître de la 4ème circonscription de la Vienne. Nicolas Turquois a engrangé 39% des suffrages à l'échelle de la localité. Marion Latus (Rassemblement National) décroche 31% des suffrages. Quant à lui, Flavien Cartier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 17% des suffrages. L'abstention atteint 55% des citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de cette circonscription. Ces données ne reflètent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 85 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription de la Vienne.

À Lencloître, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 36,21% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,97%. Suivaient, avec 14,06%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,38%, Valérie Pécresse. Les dynamiques nationales des ultimes semaines infléchiront peut-être cette donne lors des législatives à Lencloître. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Dans l'unique bureau de vote de Lencloître, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait atteint 14,06% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,34% et 1,51% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total estimé à 17,91% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

Quel candidat ou candidate les habitants de Lencloître placeront-ils en première place des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 36.21% des votes au premier tour à Lencloître, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 27.97% et 14.06% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Lencloître avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 54.13% des suffrages, laissant donc 45.87% des voix à Emmanuel Macron.