Résultat de la législative à Levens : en direct

12/06/22 17:18

L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 48,24% au premier tour au niveau de Levens. La participation était de 42,22% au tour deux. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Levens, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle pourrait en effet détourner l'attention des électeurs de Levens de leur devoir civique. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 22,38% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,25% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Levens ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%. Or Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière élection présidentielle à Levens avec 39,9% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 17,21%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,46% et Éric Zemmour à 12,09%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Quel candidat (ou candidate) les 4 772 habitants de Levens mettront-ils en première place des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Les administrés de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 40% des suffrages au premier tour à Levens, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 17% et 12% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Levens grâce à 65% des votes, laissant ainsi 35% des votes à Emmanuel Macron.