Résultat de la législative à Loireauxence : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Loireauxence dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Loireauxence sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Loireauxence ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans le même temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines se répercuteront probablement sur les législatives à Loireauxence ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Loireauxence cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 31,53% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 26,5%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,46% et Yannick Jadot à 5,7%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Loireauxence ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Loireauxence, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,05% des votants de l'agglomération. La participation était de 77,44% au premier tour, soit 4 298 personnes. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages est par exemple capable d'inciter les citoyens de Loireauxence à rester chez eux. 11:30 - La participation à Loireauxence peut-elle encore baisser aux législatives 2022 ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation s'était hissé à 51,79% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Loireauxence. Le taux de participation était de 43,84% pour le second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Loireauxence Les résultats de l'élection législative 2022 à Loireauxence devraient être annoncés assez rapidement après la fermeture des 7 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on découvrira rapidement qui des 11 candidats est qualifié pour le 2e tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Loireauxence

Les élections législatives 2022 auront lieu à Loireauxence comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Teddy Bougot Rassemblement National François-Xavier Le Hécho Divers centre Sandra Bureau Reconquête ! Catherine Laillé Divers droite Francois Guyot Les Républicains Tony Petit Droite souverainiste Jacky Flippot Régionaliste Karine Letellier Ecologistes Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Loireauxence : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Loireauxence (Loire-Atlantique) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31,5% des suffrages au premier tour à Loireauxence, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et celui qui fit office de 3e homme lors de la dernière élection avaient obtenu 26,5% et 17,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Loireauxence avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 60,8% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 39,2% des votes. Le président des Français sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ?