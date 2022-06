En direct

18:56 - Que vont choisir les supporters de gauche à Loudun ? Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Loudun, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait atteint 15,42% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,58% et 1,21% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 19,21% à Loudun pour ce premier tour.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Loudun ? Lors de la dernière élection, à Loudun, Marine Le Pen avait terminé en pôle position avec 29,18% des voix, devant Emmanuel Macron à 29,12%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 15,42% et Éric Zemmour à 6,23%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement remettre en question ce tableau et donc le résultat des législatives à Loudun dimanche. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Loudun À Loudun, la participation sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à inciter les électeurs de Loudun à rester chez eux. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 4 966 personnes en âge de voter dans la ville, 72,96% étaient allées voter. Le taux de participation était de 73,66% au premier tour, ce qui représentait 3 658 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Loudun en 2017 ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 5 256 inscrits sur les listes électorales de Loudun avaient participé au vote au premier tour (soit 47,98%), contre une participation de 43,78% pour le second round.