Résultat de la législative à Mayet : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Mayet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Mayet. En direct 18:14 - La coalition Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Mayet dimanche dernier Le nombre de votants de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces législatives en France. Ces électeurs ont représenté 18,84% des suffrages à Mayet il y a 7 jours. Ce score est cependant à évaluer au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,57%, 3,67%, 1,52% et 2,22% le 10 avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc potentiellement obtenir 22,98% à Mayet pour ces élections légilsatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Mayet ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités électorales des territoires, comme par exemple à Mayet. La candidature Rassemblement National a enregistré 30,94% des suffrages dimanche 12 juin pour le 1er tour de l'élection législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 25,39% et 18,84% des suffrages. 13:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Mayet ? Au fil des dernières consultations démocratiques, les 3167 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,13% des personnes aptes à voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 74,52% au premier tour, soit 1769 personnes. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 52,61% des personnes habilitées à participer à une élection à Mayet avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - On vote à Mayet pour la deuxième manche des législatives 2022 Ces élections législatives sont donc relancées à Mayet, avec le deuxième round dont l'inauguration a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les qualifiés qui bataillent pour devenir député. Les 2374 votants de Mayet ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Mayet - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Mayet aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Pinçon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Mayet - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Mayet

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mayet Bruno Pinçon (Ballotage) Rassemblement National 27,34% 30,94% Eric Martineau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 25,39% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 18,84% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 11,19% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 5,19% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 3,18% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,64% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 1,46% Henri Noël Divers 0,47% 1,18% Participation au scrutin Circonscription Mayet Taux de participation 46,05% 47,39% Taux d'abstention 53,95% 52,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 2,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,36% Nombre de votants 39 863 1 126

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Mayet. Dans la 3ème circonscription de la Sarthe, les habitants de Mayet se sont prononcés pour le candidat Rassemblement National. La participation parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 47%. Au sein de la ville, Bruno Pinçon a engrangé 31% des suffrages. Il devance Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 25% et 19% des votes. Attention, le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe peut encore évoluer si les électeurs des 76 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Mayet.

Législatives 2022 à Mayet : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35,1% des voix au premier tour à Mayet. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,7% et 15,6% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Mayet grâce à 54,1% des votes, laissant donc 45,9% des votes à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Mayet ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.