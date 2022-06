En direct

19:33 - Du côté de la gauche, les 15,57% de Mélenchon à Mayet convoités Les électeurs de Mayet avaient accordé 15,57% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,67% et 1,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,19% du côté de la gauche (en plus du score de Mélenchon).

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Mayet ? La majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe publié cette semaine). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Mayet au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Avec 35,1% des suffrages, à Mayet cette fois, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 24,72%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,57% et Éric Zemmour à 5,42%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Mayet ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mayet ? La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et de l'essence sont susceptibles d'inciter les habitants de Mayet à se désintéresser de l'élection. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,87% des votants de la ville. L'abstention était de 25,48% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Mayet, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément déterminant Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Pendant les législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 51,25% au premier tour des votants de Mayet, à comparer avec une participation de 42,33% pour le tour deux. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.