Résultat de la législative à Merville : en direct

12/06/22 17:19

L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 59,44% au premier tour au niveau de Merville, contre un taux d'abstention de 54,2% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2022 à Merville. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les prix de l'essence et du gaz seraient par exemple capables de faire baisser le taux de participation à Merville. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 7 555 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 27,98% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 29,86% au premier tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des dernières heures se répéteront probablement à Merville ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Avec 42,57% des votes, à Merville cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 21,25%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,37% et Éric Zemmour à 5,38%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 42,6% des voix au premier tour à Merville. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,3% et 16,4% des suffrages. Le choix des citoyens de Merville était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (63,7% des suffrages), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 36,3% des voix. Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Quel candidat installeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les 9 686 électeurs habitant à Merville à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?