Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 11,92% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Méteren en avril. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,02% et 1,19% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 17,13% pour le bloc de gauche dans la commune.

Au précédent scrutin, à Méteren, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position de la présidentielle avec 34,58% des voix, devant Marine Le Pen à 28,39%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,92% et Éric Zemmour à 5,44%. Les dynamiques nationales des derniers jours modifieront peut-être cette donne lors des législatives dans la ville. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Méteren ?

À Méteren, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences en matière économique et énergétique sont par exemple en mesure de favoriser le camp de l'abstention à Méteren. Au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,18% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 21,46% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.