Résultat de la législative à Moncé-en-Belin : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Moncé-en-Belin vont vraisemblablement être révélés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et le verdict devrait être rendu dans les heures suivantes pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Moncé-en-Belin. La candidature Rassemblement National a enregistré 27,17% des suffrages dimanche 12 juin 2022 lors du premier round de l'élection législative. En deuxième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 26,91% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 23,97% des voix.

Une des clés de ces législatives, en France, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Moncé-en-Belin, sa tête d'affiche avait cumulé 23,97% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 16,53%, 3,65%, 1,97% et 2,62% il y a deux mois. Ce qui donnait un potentiel de 24,77% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

Quel postulant à l'Assemblée nationale classeront en première position des résultats des législatives en 2022 les habitants de Moncé-en-Belin à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,1% des votes au premier tour à Moncé-en-Belin. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,6% et 16,5% des voix. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour grâce à 53,4% des voix face à Marine Le Pen (46,6%). En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?