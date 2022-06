Résultat des législatives à Moncé-en-Belin - Election 2022 (72230) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

L'un des critères clés de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le niveau de participation à Moncé-en-Belin. Les jeunes générations expriment la plupart du temps un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,79% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 78,5% au premier tour, ce qui représentait 2 202 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le président avait obtenu 28,62% des voix à Moncé-en-Belin, à la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen était grimpée à 31,1% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,53% (contre 22%). Les dynamiques nationales des ultimes semaines modifieront certainement cette donne lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Et pour rappel, la Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

Dans les 3 bureaux de vote de Moncé-en-Belin, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 16,53% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,65% et 1,97% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,62% à gauche, en plus des suffrages de Mélenchon.

Quel postulant à l'Assemblée nationale classeront en première position des résultats des législatives en 2022 les habitants de Moncé-en-Belin à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,1% des votes au premier tour à Moncé-en-Belin. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,6% et 16,5% des voix. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour grâce à 53,4% des voix face à Marine Le Pen (46,6%). En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?