Résultat des législatives à Montaigu-Vendée - Election 2022 (85600) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Montaigu-Vendée

Le résultat des élections législatives 2022 à Montaigu-Vendée est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Montaigu-Vendée. À Montaigu-Vendée, les 15899 électeurs votant dans la 4ème circonscription de la Vendée se sont tournés vers la candidate Divers droite. La participation s'établit à 50% des habitants habilités à voter dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Vendée, ce qui représente 7 995 votants. Véronique Besse a amassé 36% des voix. Céline Sauvêtre (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Martine Leguille-Balloy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à dans l'ordre 23% et 21% des suffrages. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 42 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Montaigu-Vendée.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montaigu-Vendée Véronique Besse Divers droite 34,97% 35,61% Martine Leguille-Balloy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,78% 20,67% Céline Sauvêtre Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,58% 22,79% Bruno Dalcantara Rassemblement National 10,79% 9,22% Théodore Babarit Ecologistes 5,79% 5,14% Denis Le Bars Divers droite 4,76% 2,44% Erick Marolleau Divers droite 1,38% 1,37% Amine Umlil Droite souverainiste 1,30% 0,92% Virginie Fouquet Divers gauche 0,91% 0,92% Claude Bour Divers extrême gauche 0,75% 0,93% Participation au scrutin Circonscription Montaigu-Vendée Taux de participation 48,24% 50,29% Taux d'abstention 51,76% 49,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,60% Nombre de votants 49 535 7 995

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montaigu-Vendée sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Quel verdict pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Montaigu-Vendée ? Les habitants de Montaigu-Vendée avaient donné 16,52% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 6,54% et 1,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 24,94% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Montaigu-Vendée, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho à Montaigu-Vendée ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Avec 41,42% des suffrages, au premier round à Montaigu-Vendée cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 16,52%, devançant Marine Le Pen à 16,06% et Yannick Jadot à 6,54%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. 14:30 - À Montaigu-Vendée, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Montaigu-Vendée, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La flambée des prix qui plombe le budget des Français, cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle sont par exemple en mesure de détourner les électeurs de Montaigu-Vendée des bureaux de vote. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,54% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 20,13% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Montaigu-Vendée en 2017 ? Comment votent généralement les citoyens de cette ville ? En 2017, lors des législatives, le taux de participation s'était hissé à 51,83% au premier tour des électeurs de Montaigu-Vendée, à comparer avec un taux de participation de 41,42% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Montaigu-Vendée pour ces législatives 2022 Si vous doutez encore des 10 impétrants au 1er tour dans la circonscription de Montaigu-Vendée, restez calme. Les bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Montaigu-Vendée : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Montaigu-Vendée (85) seront incités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 41% des voix au premier tour à Montaigu-Vendée. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17% et 16% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Montaigu-Vendée avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 73% des votes, abandonnant par conséquent 27% des voix à Marine Le Pen. Le président nouvellement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?