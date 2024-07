Résultat des législatives 2024 à la Boissière-de-Montaigu (85600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les 21,42% du Front populaire très suivis Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à la Boissière-de-Montaigu, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,42% des votes dans la commune. Un score qui est pourtant resté stable en comparaison des 21,71% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des législatives à la Boissière-de-Montaigu ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à la Boissière-de-Montaigu ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est assez risqué, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 10 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à la Boissière-de-Montaigu Il s'agit désormais de découvrir si l'évolution des scores au second tour sera semblable à celle de 2022 ou éloignée. Avec 39,76% à la Boissière-de-Montaigu, le binôme Divers droite avait également été gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription de la Vendée. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Divers droite avec 67,62% contre 32,38% pour les perdants. Véronique Besse conservait donc son avance sur place.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à la Boissière-de-Montaigu D'après les enquêtes des sondeurs diffusées depuis dimanche, le camp de Jordan Bardella devrait s'assurer pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes préserveraient entre 95 et 125 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les spécificités locales. Avec 38,69% des bulletins de vote, Véronique Besse (Divers droite) a pris la tête à la Boissière-de-Montaigu, le 30 juin au soir du 1er round des législatives. Jacques Proux (Rassemblement National) obtenait 24,46%. Julie Mariel-Godard (Front populaire) captait 21,42% des électeurs. Véronique Besse était aussi en tête dans la 4ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 39,31%, devant Jacques Proux avec 22,88% et Ilias Nagnonhou avec 18,46%.

19:21 - Que dire des élections européennes à la Boissière-de-Montaigu au niveau de l'abstention ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à la Boissière-de-Montaigu a été de 30,37%, moins haut de 20 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était en effet hissé à 50,73% dans la commune de la Boissière-de-Montaigu. L'abstention était de 45,02% pour les européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À la Boissière-de-Montaigu, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À la Boissière-de-Montaigu, l'un des critères déterminants du scrutin législatif est indiscutablement le taux de participation. Les résidents de la Boissière-de-Montaigu ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 69,63%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,63% au premier tour. Au second tour, 38,44% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,64% des électeurs dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 80,02% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 438 personnes. Les études montrent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à la Boissière-de-Montaigu ?

17:29 - Comprendre l'électorat de la Boissière-de-Montaigu : un regard sur la démographie locale À la Boissière-de-Montaigu, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Le taux de chômage à 8,6% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Avec une densité de population de 78 hab par km² et 50,95% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (88,78%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 845 votants. Le nombre de familles monoparentales (7,51%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,11%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Boissière-de-Montaigu mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,34% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.