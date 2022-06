En direct

19:59 - Quel résultat à Montmédy pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Les habitants de Montmédy avaient accordé 12,48% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,63% et 2,71% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 16,82% à Montmédy pour ces légilsatives.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Montmédy ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Montmédy au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%. Lors du dernier scrutin, à Montmédy, Marine Le Pen figurait en première position au premier tour de l'élection avec 32,7% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,09%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 12,48% et Éric Zemmour, quatrième à 8,28%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Montmédy À Montmédy, l'un des critères décisifs de ces législatives 2022 sera indiscutablement le niveau de participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 25,89% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 27,65% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière économique et énergétique pourraient entre autres éloigner les citoyens de Montmédy des isoloirs.

11:30 - À Montmédy, le score de la participation lors des législatives 2022 sera un élément important Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, parmi les 1 085 inscrits sur les listes électorales à Montmédy, 55,3% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,64% pour le dernier round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.