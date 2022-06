Résultat de la législative à Mulsanne : en direct

12/06/22 11:17

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 29,9% des votes au premier tour à Mulsanne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 28,6% et 18,2% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 53,0% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47,0% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Quel impétrant à l'Assemblée nationale les 5 295 habitants de Mulsanne fixeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?