Résultat des législatives à Neufchâteau - Election 2022 (88300) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Le résultat des élections législatives 2022 à Neufchâteau est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Vosges

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Neufchâteau. Au sein de la 4ème circonscription des Vosges, les 4680 habitants de Neufchâteau ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation représente 44% des citoyens enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription des Vosges, ce qui représente 2 041 votants. Reste encore à savoir si les citoyens des 269 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Neufchâteau. Au sein de la commune, Christophe Laurent a réuni 23% des votes. Sébastien Humbert (Rassemblement National) et François-Xavier Wein (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 20% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neufchâteau Sébastien Humbert Rassemblement National 26,10% 19,86% Jean-Jacques Gaultier Les Républicains 21,50% 17,48% François-Xavier Wein Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,97% 18,82% Christophe Laurent Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,74% 23,09% Christian Franqueville Divers gauche 12,39% 13,65% Joris Huriot Divers gauche 5,83% 1,84% Jocelyne Jabrin Reconquête ! 2,35% 2,88% Thierry Morales Ecologistes 1,19% 1,44% Camille Bailly Divers extrême gauche 0,93% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Neufchâteau Taux de participation 51,28% 43,61% Taux d'abstention 48,72% 56,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 0,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,54% Nombre de votants 33 483 2 041

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Neufchâteau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:56 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Neufchâteau ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Neufchâteau, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait atteint 15,53% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,21% et 1,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 20,61% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Neufchâteau ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Neufchâteau, Marine Le Pen se hissait à la première position avec 30,14% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,48%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,53% et Éric Zemmour à 7,84%. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront sans doute ce décor lors des législatives à Neufchâteau ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. 14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Neufchâteau ? À Neufchâteau, l'abstention constituera l'une des clés du scrutin législatif. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 30,3% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 31,33% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat est capable de dépouiller les urnes de leurs citoyens à Neufchâteau. 11:30 - L'abstention aux élections législatives à Neufchâteau va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 6 926 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 60,62% au premier tour des électeurs de Neufchâteau, à comparer avec une abstention de 55,49% au round deux. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 19 heures à Neufchâteau Bonjour et bienvenue dans ce live où nous vous proposons de vivre cette journée d' élection législatives 2022 à Neufchâteau, jusqu'à la révélation des résultats. On trouve 9 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Neufchâteau : les enjeux