Résultat des législatives à Neuville-sur-Sarthe : l'élection 2024 en direct

12:07 - Neuville-sur-Sarthe : la mobilisation des habitants aux législatives

À Neuville-sur-Sarthe (72190), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,05% au premier tour et seulement 49,9% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 18,32% des électeurs inscrits dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,52% au premier tour.