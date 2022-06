En direct

19:44 - Quel verdict pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Neuville-sur-Sarthe ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces élections législatives, à Neuville-sur-Sarthe comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,95% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,15% et 1,97% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 23,07% à Neuville-sur-Sarthe pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Neuville-sur-Sarthe ? La majorité présidentielle a chuté à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Neuville-sur-Sarthe au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Neuville-sur-Sarthe cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,97% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 22,55%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,95% et Valérie Pécresse à 6,8%. Le président-candidat atteignait en revanche près de 28% des votants à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Neuville-sur-Sarthe ? À Neuville-sur-Sarthe, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La flambée des prix qui plombe le budget des ménages serait de nature à détourner l'attention des citoyens de Neuville-sur-Sarthe (72190) de leur devoir civique. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,68% dans la ville. La participation était de 80,48% au premier tour, ce qui représentait 1 616 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Neuville-sur-Sarthe à l'occasion du premier tour des législatives ? Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des derniers scrutins permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 60,25% des personnes en âge de voter à Neuville-sur-Sarthe avaient pris part à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 51,79% pour le second round.