Résultat de la législative à Penta-di-Casinca : en direct

12/06/22 11:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Penta-di-Casinca sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Penta-di-Casinca ? Les paramètres de ces législatives 2022 à Penta-di-Casinca sont simples : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 8 candidats. Un nombre d'impétrants en deçà de celui des autres circonscriptions de France. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour remplir leur devoir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour comprimer le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Penta-di-Casinca

Les élections législatives 2022 auront lieu à Penta-di-Casinca comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Corse

Tête de liste Liste Jean-Félix Acquaviva Régionaliste François-Xavier Ceccoli Divers droite Marie Dominique Salducci Droite souverainiste Amélie Raffaelli - Franceschi Divers gauche Baronne Ml Mariani Divers Lionel Mortini Régionaliste Viviane Rongione Divers extrême gauche Jean Cardi Rassemblement National

Législatives 2022 à Penta-di-Casinca : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Penta-di-Casinca (20213) seront incités à contribuer aux législatives comme partout en France. Pour quel candidat voteront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,4% des votes au premier tour à Penta-di-Casinca. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,0% et 14,6% des votes. Le choix des citoyens de Penta-di-Casinca était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,9% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 44,1% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?