Résultat de la législative à Périgny : en direct

12/06/22 17:14

À Périgny, l'un des critères principaux de ces législatives sera sans nul doute le niveau d'abstention. La guerre en Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à de faire baisser la participation à Périgny (17180). A l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,56% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 81,48% au premier tour, ce qui représentait 5 241 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

À Périgny, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de la dernière présidentielle avec 35,87% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,97%, puis, avec 16,8%, Marine Le Pen et enfin, à 7,33%, Yannick Jadot. Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront probablement la donne lors des législatives dans la commune dimanche. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Comme partout dans l'Hexagone, les 8 760 électeurs de Périgny (17180) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35,87% des voix au premier tour à Périgny. L'actuel président avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,97% et 16,80% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Périgny avec 70,62% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 29,38% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'hémicycle ?