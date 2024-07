Résultat des législatives 2024 à Saint-Rogatien (17220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Rogatien, quels seront les reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Rogatien, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 29,28% des votes dans la commune. Un score qui n'a pourtant pas évolué en comparaison des 29,06% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Saint-Rogatien ? Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. La progression du RN semble déjà forte à Saint-Rogatien entre le score de la formation en 2022 (16,04%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,78%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN une progression de près de 130 à 160 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). Suffisant pour prévoir une implantation durable du parti dans la commune, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de cette élection du Parlement, au niveau local. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de gagner ce scrutin localement. Au premier tour des législatives à l'époque, Saint-Rogatien avait vu en revanche le binôme LREM s'imposer avec 33,15%, alors que le RN sera distancé à 16,04%. Au second tour,c'est encore Anne-Laure Babault qui va cumuler le plus de voix, avec 56,91% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,09%.

20:05 - Quel verdict pour le RN ce soir à Saint-Rogatien ? Avec 30,78% des voix, Karen Bertholom (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Rogatien, le 30 juin au soir du premier tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) et Benoît Biteau (Union de la gauche) avec respectivement 29,58% et 29,28% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Karen Bertholom rassemblant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Saint-Rogatien ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Saint-Rogatien s'est réduite, atteignant 26,48%. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 43,06% au sein de Saint-Rogatien, à comparer avec une abstention de 44,75% pour le scrutin de 2019. Pour comparer, au niveau national, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Saint-Rogatien, la participation a atteint 73,52% lors de la première étape des élections législatives Le taux de participation est sans aucun doute un facteur décisif de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 26,48%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,87% au premier tour et 49,62% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Rogatien ? Lors du premier tour de la présidentielle, 18,86% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,52% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Rogatien.

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Rogatien : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Saint-Rogatien, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 408 habitants répartis dans 1 034 logements, cette commune présente une densité de 423 habitants/km². Ses 138 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 720 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,3%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 38,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,97% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 147,41 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Saint-Rogatien participe à l'histoire française.