17:57 - Tendances démographiques et électorales à Aytré : ce qu'il faut savoir

Au cœur de la campagne électorale législative, Aytré se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 578 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 115 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 336 foyers fiscaux. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,34% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Avec 296 résidents étrangers, Aytré se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2216,19 euros/mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. En somme, Aytré incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.