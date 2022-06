Résultat des législatives à Plessé - Election 2022 (44630) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Plessé

Le résultat des élections législatives 2022 à Plessé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de l'élection législative à Plessé a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première position chez les 3963 citoyens de la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique résidant à Plessé. A l'échelle de l'agglomération, Jean-Claude Raux a accumulé 40% des voix. Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Teddy Bougot (Rassemblement National) décrochent dans l'ordre 24% et 17% des votes. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Plessé. Les habitants de 61 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Le niveau de la participation s'établit à 49% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Plessé Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,77% 40,16% Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,19% 23,63% Teddy Bougot Rassemblement National 17,21% 16,84% Francois Guyot Les Républicains 9,56% 3,79% François-Xavier Le Hécho Divers centre 3,89% 1,84% Sandra Bureau Reconquête ! 3,53% 3,53% Catherine Laillé Divers droite 3,00% 4,53% Tony Petit Droite souverainiste 1,49% 2,16% Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche 1,36% 1,26% Karine Letellier Ecologistes 1,07% 0,89% Jacky Flippot Régionaliste 0,95% 1,37% Participation au scrutin Circonscription Plessé Taux de participation 48,33% 49,03% Taux d'abstention 51,67% 50,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,41% Nombre de votants 55 753 1 943

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plessé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Plessé ? Les électeurs de Plessé avaient livré 24,71% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de l'élection présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,91% et 1,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 32,5% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Plessé ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Plessé, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 25,21% des suffrages. A la suite, remontait Jean-Luc Mélenchon à 24,71%, puis Marine Le Pen à 23,36% et Yannick Jadot à 5,91%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives 2022 à Plessé L'une des grandes inconnues des législatives sera l'étendue de l'abstention à Plessé. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 936 personnes en âge de voter au sein de la ville, 75,74% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,48% au premier tour, ce qui représentait 3 089 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Plessé lors des élections législatives ? L'analyse des scrutins précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, au moment des législatives, 51,78% des personnes en âge de participer à une élection à Plessé s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 40,68% pour le second tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les infos clés des législatives 2022 à Plessé Les résultats de l'élection législative 2022 à Plessé vont être proclamés pas longtemps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura très vite qui des 11 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à Plessé : les enjeux

Les citoyens de Plessé reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat se tourneront-ils ? Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 25% des voix au premier tour à Plessé, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du Parti de gauche et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 25% et 23% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Plessé avec 57% des voix, laissant par conséquent 43% des suffrages à Marine Le Pen.