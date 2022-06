Résultat de la législative à Ploudaniel : en direct

12/06/22 11:02

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ploudaniel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:02 - Les infos clés des élections législatives 2022 à Ploudaniel Si jamais vous manquez encore de certitudes sur les 9 impétrants au premier tour dans l'unique circonscription de Ploudaniel, il vous reste encore un peu de temps. Les bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Ploudaniel

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ploudaniel comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Angélique de Cecco Régionaliste Félix Briant Les Républicains Christian Cajean Divers extrême gauche Nathalie Sarrabezolles Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Muriot Ecologistes Thierry-Hubert Lolliérou Reconquête ! Renée Thomaïdis Rassemblement National Graziella Melchior Ensemble ! (Majorité présidentielle) Brigitte Le Ny Régionaliste

Législatives 2022 à Ploudaniel : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 39,27% des voix au premier tour à Ploudaniel, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19,88% et 16,94% des voix. Le choix des votants de Ploudaniel était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (69,01% des suffrages), laissant ainsi 30,99% des votes à Marine Le Pen. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Ploudaniel ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.