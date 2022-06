Résultat de la législative à Pontoise : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pontoise sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Pontoise ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho à Pontoise ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président avait obtenu 26,33% des voix à Pontoise, à l'issue de la dernière élection contre 27,85% en France. La candidate du Front national enregistrait 14,41% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 34,84% (contre 22%). 14:30 - À Pontoise, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 demeure la participation L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Pontoise. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 33,57% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 27,07% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est susceptible de priver les isoloirs de leurs électeurs à Pontoise. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Pontoise ? Au fil des dernières années, les 31 992 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des précédentes législatives, sur les 16 995 inscrits sur les listes électorales à Pontoise, 62,89% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,83% pour le second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - On votera plus tard pour ces législatives à Pontoise Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Pontoise, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 9 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 17001 habitants de Pontoise ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 22 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Pontoise

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pontoise comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Antoine Savignat Les Républicains Sandrine Barbier Ecologistes Barbara Géhan Divers extrême gauche Erwan Attagnant Reconquête ! Emilie Chandler Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Pierre Rassemblement National Lionel Lessaint Droite souverainiste Leïla Ivorra Nouvelle union populaire écologique et sociale Albert Lapeyre Ecologistes

Législatives 2022 à Pontoise : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 31 992 votants de Pontoise (Val-d'Oise) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 35% des voix au premier tour à Pontoise, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et la finaliste de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 26% et 14% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas parvenu à franchir l'obstacle du premier tour, Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, ressorti en tête du second tour grâce à 69% des voix face à Marine Le Pen (31%). Les habitants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?