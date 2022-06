Résultat de la législative à Prunelli-di-Fiumorbo : en direct

11:07 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Prunelli-di-Fiumorbo pour ces législatives 2022

8 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription de Prunelli-di-Fiumorbo aujourd'hui, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures un peu en dessous de celui du reste du pays (10 candidatures le plus souvent). Les 2791 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 4 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour.