Résultat des législatives à Raon-l'Étape - Election 2022 (88110)

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Raon-l'Étape

Le résultat des élections législatives 2022 à Raon-l'Étape est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Raon-l'Étape. Lors du 1er round des législatives 2022, les 4687 citoyens de Raon-l'Étape enregistrés dans la 2ème circonscription des Vosges ont choisi le représentant Rassemblement National. Gaëtan Dussausaye a raflé 32% des suffrages à l'échelle de l'agglomération. David Valence (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Charlotte Moreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 30% et 18% des votes. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 114 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Raon-l'Étape. L'abstention atteint 61% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription des Vosges.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Raon-l'Étape David Valence Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,12% 30,27% Gaëtan Dussausaye Rassemblement National 28,73% 32,42% Charlotte Moreau Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,84% 17,94% Caroline Privat Mattioni Les Républicains 11,84% 7,04% Pierre-Jean Robinot Droite souverainiste 4,63% 4,77% Emmanuel Thiebaut Ecologistes 2,19% 2,21% Sudarshan Jugowal Ecologistes 1,10% 1,36% Jeanne-Françoise Langlade Divers extrême gauche 1,04% 1,31% Jean-Luc Schaffhauser Divers droite 1,03% 0,91% Martine Canadas Divers droite 0,97% 1,19% Lionel Chambrot Divers extrême gauche 0,50% 0,57% Elisa Moré Régionaliste 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Raon-l'Étape Taux de participation 48,07% 38,94% Taux d'abstention 51,93% 61,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,88% Nombre de votants 34 870 1 825

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Raon-l'Étape sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:57 - Que vont décider les supporters de gauche à Raon-l'Étape ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,94% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Raon-l'Étape le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,16% et 0,92% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 19,02% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Raon-l'Étape. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Raon-l'Étape ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Raon-l'Étape. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a chuté à un trait de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Raon-l'Étape cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,62% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 23,57%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,94% et Éric Zemmour à 6,55%. 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives à Raon-l'Étape ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Raon-l'Étape, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 66,47% au niveau de la ville, contre une participation de 66,14% au premier tour, soit 3 100 personnes. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des familles est notamment en mesure de détourner l'attention des citoyens de Raon-l'Étape (88110) de leur devoir civique. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Raon-l'Étape à l'occasion du premier tour des élections législatives ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 6 442 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 41,33% au premier tour des électeurs de Raon-l'Étape, contre un taux de participation de 35,17% pour le tour deux. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Raon-l'Étape Pour ces élections législatives à Raon-l'Étape, les 5 bureaux de vote (de Salle Beauregard Bureau1 à Complexe Sportif Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Raon-l'Étape : les enjeux

Comme partout en France, les 6 442 habitants de Raon-l'Étape (88) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 38% des suffrages au premier tour à Raon-l'Étape. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Raon-l'Étape avec 59% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 41% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ?