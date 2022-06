Résultat de la législative à Renescure : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Renescure sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Renescure. En direct 18:36 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée en 3e position à Renescure il y a une semaine La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait se fixer un total théorique de 14,94% à Renescure avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés a atteint 15,22% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Renescure. Ce qui avait tout de même placé la Nupes sur le podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première position lors du 1er tour Grâce à 29,71% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Renescure à l'occasion du premier tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 20,77% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 15,22% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Renescure ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Au second tour de la présidentielle, parmi les 1765 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,74% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,29% au premier tour. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 51,49% des électeurs inscrits à Renescure avaient refusé de se rendre aux urnes. 10:30 - On vote ce dimanche à Renescure pour le second tour des législatives Les caractéristiques de ce 2ème épisode des législatives à Renescure sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Renescure - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Renescure aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Pierrick Berteloot Rassemblement National Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Renescure - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Renescure

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Renescure Pierrick Berteloot (Ballotage) Rassemblement National 26,42% 29,71% Emilie Ducourant (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 15,22% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,60% 20,77% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 13,89% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 3,99% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 1,81% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 2,66% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 0,72% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 2,05% Joël Duyck Divers droite 2,37% 2,66% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 2,05% Anne Abadie Divers droite 1,60% 1,21% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 2,78% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 0,48% Participation au scrutin Circonscription Renescure Taux de participation 48,32% 48,51% Taux d'abstention 51,68% 51,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 3,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,70% Nombre de votants 47 249 862

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Renescure. Le candidat Rassemblement National arrache la première place chez les 1777 électeurs inscrits dans la 15ème circonscription du Nord demeurant à Renescure. La participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 15ème circonscription du Nord atteint 49% (862 votants). Ces chiffres ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 15ème circonscription du Nord : 53 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription. Pierrick Berteloot a rassemblé 30% des votes. En deuxième position, Claude Nicolet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 21% des suffrages. Quant à elle, Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 15% des votes.

Législatives 2022 à Renescure : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Renescure (59173) seront invités à participer aux législatives comme partout en France. Vers quelle candidature iront-ils ? Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 38% des voix au premier tour à Renescure, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 32% et 11% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Renescure gratifiée de 54% des votes, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 46% des votes. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?