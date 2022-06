En direct

19:59 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Renescure ? Les habitants de Renescure avaient apporté 10,62% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,05% et 0,83% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 13,5% à Renescure pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Renescure ? À Renescure, Marine Le Pen se propulsait à la première position de la dernière présidentielle avec 37,63% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 32,25%. Suivaient, avec 10,62%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,78%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement transformer la donne lors des législatives dans la ville ce dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national a dépassé les 19%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Renescure ? À Renescure, la participation constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives 2022. Le conflit armé russo-ukrainien et ses conséquences sur les prix du pétrole et du gaz pourraient en effet faire surtout gagner le camp de l'abstention à Renescure. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,74% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,29% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation aux législatives à Renescure va-t-elle faire mieux qu'en 2017 ? Au fil des élections précédentes, les 2 129 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des législatives de 2017, parmi les 1 745 inscrits sur les listes électorales à Renescure, 50,89% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 48,54% pour le deuxième round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.