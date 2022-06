Résultat de la législative à Roquebillière : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Roquebillière sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Roquebillière. En direct 18:05 - La coalition Mélenchon avait terminé en 3e position à Roquebillière il y a sept jours La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait se fixer un total théorique de 20,59% à Roquebillière avant le premier tour des élections législatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis pour un siège à l'Assemblée a pourtant enregistré 14,48% des suffrages il y a sept jours. De quoi offrir tout de même la troisième place à la Nupes. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Roquebillière ? Grâce à 46,75% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Roquebillière dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour de la législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale recueillent respectivement 16,08% et 14,48% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion du second tour des législatives à Roquebillière ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 58,55% des personnes aptes à participer à une élection à Roquebillière avaient pris part au scrutin. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1526 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,82% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 76,93% au premier tour, c'est-à-dire 1174 personnes. 10:30 - Le second round des élections législatives 2022 a démarré à Roquebillière Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Roquebillière ce dimanche, pour le 2e tour des législatives 2022. Un nombre de postulants réduit. Les 1526 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce deuxième round.

Résultats des législatives 2022 à Roquebillière - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Roquebillière aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Marine Brenier-Ohanessian Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle d'Intorni Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Roquebillière - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Roquebillière

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Roquebillière Marine Brenier-Ohanessian (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,14% 16,08% Christelle d'Intorni (Ballotage) Les Républicains 22,48% 46,75% Frank Khalifa Rassemblement National 19,00% 12,88% Philippe Benassaya Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,73% 14,48% Cédric Vella Reconquête ! 7,15% 4,22% Géraldine Maiyé Ecologistes 3,47% 0,46% Thibault Delhez Droite souverainiste 1,68% 1,94% Nathalie Soisson Ecologistes 1,17% 0,80% Agnès Benkemoun Divers extrême gauche 0,74% 0,34% J-C. Wahid Spach Divers 0,44% 2,05% Participation au scrutin Circonscription Roquebillière Taux de participation 44,40% 58,55% Taux d'abstention 55,60% 41,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,24% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,22% Nombre de votants 40 480 890

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Roquebillière est officiel. Les 1520 habitants de Roquebillière votant dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes ont pris parti pour la candidature Les Républicains au soir du 1er round des législatives. Reste encore à savoir si les citoyens des 27 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Roquebillière. Christelle d'Intorni a rassemblé 47% des votes. Marine Brenier-Ohanessian (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Benassaya (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 16% et 14% des votes. Le niveau de l'abstention atteint 41% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes, ce qui représente 630 non-votants.

Législatives 2022 à Roquebillière : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Roquebillière (06) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 32% des votes au premier tour à Roquebillière. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18% et 12% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Roquebillière avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 64% des votes, cédant ainsi à Emmanuel Macron 36% des votes. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?