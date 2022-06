Résultat de la législative à Saint-Calais : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Calais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Calais. En direct 18:13 - La coalition Mélenchon avait terminé en 3e position à Saint-Calais la semaine passée Le bloc LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement obtenir 22,19% à Saint-Calais avant ces légilsatives. Soit le total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 19,05% des suffrages dans la cité il y a une semaine. Ce qui avait tout de même offert la troisième position à la Nupes. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Saint-Calais ? Le 12 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative, les citoyens de Saint-Calais ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 25,08% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 23,49% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 19,05% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Saint-Calais L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 69,68% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 69,67% au premier tour, c'est-à-dire 1440 personnes. Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 47,33% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Calais avaient pris part au scrutin. 10:30 - Le verdict des élections à Saint-Calais, c'est pour ce dimanche soir ! La cité de Saint-Calais ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Seuls les postulants qualifiés la semaine passée se soumettent au vote pour ce 2ème volet de l'élection législative à Saint-Calais. Découvrez le nouveau député à compter de 20 heures dans ces lignes.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Calais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Calais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Pinçon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Calais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Calais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Calais Bruno Pinçon (Ballotage) Rassemblement National 27,34% 25,08% Eric Martineau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 23,49% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 19,05% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 18,41% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 6,03% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,54% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,22% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 2,86% Henri Noël Divers 0,47% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Saint-Calais Taux de participation 46,05% 47,33% Taux d'abstention 53,95% 52,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 2,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,92% Nombre de votants 39 863 975

Le résultat de l'élection législative à Saint-Calais est tombé. Au niveau de la 3ème circonscription de la Sarthe, les 2060 habitants de Saint-Calais ont penché pour la candidature Rassemblement National. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 76 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Saint-Calais. Le taux de participation s'établit à 47% des électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Sarthe (975 votants). Bruno Pinçon a collecté 25% des votes à l'échelle de la ville. Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent dans l'ordre 23% et 19% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Calais : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Calais ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29,3% des suffrages au premier tour à Saint-Calais. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,7% et 16,0% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 52,1% des votes face à Marine Le Pen (47,9%).