Résultat des législatives à Saint-Calais - Election 2022 (72120) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Calais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Le résultat de l'élection législative à Saint-Calais est tombé. A l'occasion du 1er tour des législatives, les 2060 électeurs de Saint-Calais inscrits dans la 3ème circonscription de la Sarthe ont jeté leur dévolu sur le candidat Rassemblement National. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Sarthe atteint 53%. Bruno Pinçon a enregistré 25% des suffrages au sein de la ville. Il précède Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 23% et 19% des votes. Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 76 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Saint-Calais.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Calais Bruno Pinçon Rassemblement National 27,34% 25,08% Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 23,49% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 19,05% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 18,41% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 6,03% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,54% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,22% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 2,86% Henri Noël Divers 0,47% 0,32% Participation au scrutin Circonscription Saint-Calais Taux de participation 46,05% 47,33% Taux d'abstention 53,95% 52,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 2,15% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,92% Nombre de votants 39 863 975

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Calais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Quel résultat à Saint-Calais pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ? Les votants de Saint-Calais avaient donné 16,03% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de la dernière présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,08% et 1,65% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 19,76% pour la coalition de gauche. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Saint-Calais ? Le chef de l'Etat avait obtenu 28,7% des voix à Saint-Calais, à l'issue de la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen était grimpée à 29,28% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,03% (contre 21,95%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines boulverseront sans doute la situation lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Saint-Calais ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention à Saint-Calais. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 30,32% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 30,33% au premier tour. L'inflation pourrait en effet bénéficier au camp de l'abstention à Saint-Calais. 11:30 - La participation peut-elle encore descendre aux élections législatives à Saint-Calais ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au cours des derniers scrutins, les 3 440 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, lors des élections législatives, le taux de participation avait représenté 52,56% au premier tour des électeurs de Saint-Calais, à comparer avec une participation de 47,2% au deuxième round. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Calais Si vous avez du mal à vous faire un avis sur les 9 prétendants au premier tour dans la circonscription de Saint-Calais, restez calme. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Saint-Calais : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Saint-Calais ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29,3% des suffrages au premier tour à Saint-Calais. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,7% et 16,0% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 52,1% des votes face à Marine Le Pen (47,9%).