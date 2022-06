18:50 - La Nupes avait terminé sur la 3e marche à Saint-Geniès-de-Comolas la semaine passée

La proportion des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 au niveau national. Cet électorat représentait 21,26% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,97%, 4,88%, 0,89% et 3,72% le 10 avril. Ce sont donc 28,46% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Geniès-de-Comolas.