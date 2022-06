Résultat des législatives à Saint-Jans-Cappel - Election 2022 (59270) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jans-Cappel

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jans-Cappel est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 15ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Saint-Jans-Cappel. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages parmi les 1319 habitants de Saint-Jans-Cappel votant dans la 15ème circonscription du Nord. Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 53 autres communes qui la composent. Au sein de la commune, Claude Nicolet a rassemblé 24% des suffrages. Il ressort devant Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pierrick Berteloot (Rassemblement National) qui captent dans l'ordre 21% et 19% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 15ème circonscription du Nord atteint 55% (soit 727 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jans-Cappel Pierrick Berteloot Rassemblement National 26,42% 19,24% Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 20,93% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,61% 23,76% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 10,04% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 2,12% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 2,83% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 7,07% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 3,25% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 1,27% Joël Duyck Divers droite 2,37% 3,82% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 2,69% Anne Abadie Divers droite 1,60% 0,85% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 0,57% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 1,56% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jans-Cappel Taux de participation 48,32% 55,12% Taux d'abstention 51,68% 44,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,96% Nombre de votants 47 249 727

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jans-Cappel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:11 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Jans-Cappel ? Dans l'unique bureau de vote de Saint-Jans-Cappel, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait atteint 13,78% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,47% et 1,43% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 19,68% à Saint-Jans-Cappel pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Jans-Cappel ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des dernières heures auront sans doute une résonnance à Saint-Jans-Cappel. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République à Saint-Jans-Cappel avec 36,6% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,71%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,78% et Éric Zemmour à 5,42%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Saint-Jans-Cappel À Saint-Jans-Cappel, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'abstention. La flambée des prix qui grève le budget des ménages, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont capables de bénéficier à l'abstention à Saint-Jans-Cappel (59270). Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 323 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,63% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,67% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Jans-Cappel à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des élections antérieures, les 1 763 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des élections législatives, 1 396 personnes en âge de voter à Saint-Jans-Cappel s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 58,6%). La participation était de 54,85% pour le second round. 09:30 - Les citoyens de Saint-Jans-Cappel ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Bonjour et bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre cette première étape des législatives 2022 à Saint-Jans-Cappel, jusqu'à la révélation des résultats. Se trouvent en lice 14 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Saint-Jans-Cappel : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 36,6% des suffrages au premier tour à Saint-Jans-Cappel. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,7% et 13,8% des suffrages. Le choix des administrés de Saint-Jans-Cappel était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,7% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 40,3% des votes. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les votants de Saint-Jans-Cappel (59) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ?