Résultat des législatives à Saint-Mars-d'Outillé - Election 2022 (72220) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

On vote déjà depuis les premières heures du matin à Saint-Mars-d'Outillé et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque l'unique bureau de vote de la métropole reste ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Comment ont voté d'habitude les habitants de cette commune lors des derniers scrutins ? Durant les législatives de 2017, 63,37% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Mars-d'Outillé avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 50,92% au second tour. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Le taux de participation sera à n'en pas douter un facteur clé de ce scrutin législatif à Saint-Mars-d'Outillé. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,27% au sein de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,85% au premier tour. Le conflit armé ukrainien ainsi que ses retombées sur les prix du pétrole et du gaz sont de nature à relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Mars-d'Outillé.

Les tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Mars-d'Outillé ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Or à la dernière élection présidentielle, à Saint-Mars-d'Outillé, Marine Le Pen avait terminé en première position avec 33,85% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,43%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 17,59% et Yannick Jadot à 5,32%.

Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Saint-Mars-d'Outillé, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 17,59% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,32% et 1,7% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 24,61% à Saint-Mars-d'Outillé pour ces légilsatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Saint-Mars-d'Outillé (Sarthe) seront incités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33.9% des suffrages au premier tour à Saint-Mars-d'Outillé, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et le président de La France Insoumise avaient obtenu 23.4% et 17.6% des votes. Le choix des administrés de Saint-Mars-d'Outillé était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (51.9% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48.1% des suffrages.