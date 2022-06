Résultat de la législative à Sainte-Féréole : 2e tour en direct

En direct

18:14 - La Nupes s'était placée en 3e position à Sainte-Féréole la semaine passée La proportion des électeurs de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon reste un des paramètres de ces législatives dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 20,06% des suffrages dans la commune le 12 juin dernier. Ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 15,58%, 3,37%, 3,6% et 3% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un total qui aurait dû s'approcher de 25,55% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

15:30 - À Sainte-Féréole, la candidature Les Républicains bien placée A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut cependant prendre en compte les particularités locales, comme à Sainte-Féréole. Au soir du 1er round des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs de Sainte-Féréole ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 25,77% des voix. Elle est arrivée devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent dans l'ordre 23,34% et 20,06% des votes.

13:30 - À Sainte-Féréole, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 42,64% au second tour, six points de plus qu'au premier tour. Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Pendant les législatives de 2017, 1523 inscrits sur les listes électorales de Sainte-Féréole avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 62,51%). Le taux de participation était de 54,86% pour le tour deux.