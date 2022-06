Résultat de la législative à Saulcy-sur-Meurthe : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation représentait 78,65% au sein de la commune. Le taux de participation était de 77,71% au premier tour, soit 1314 personnes. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 50,62% des inscrits sur les listes électorales de Saulcy-sur-Meurthe avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Saulcy-sur-Meurthe. Au soir du premier round, dimanche 12 juin, les citoyens de Saulcy-sur-Meurthe ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 33,17% des bulletins de vote. En 2e place, la candidature Rassemblement National décroche 32,32% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 16,71% des voix.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saulcy-sur-Meurthe. Au niveau de la 2ème circonscription des Vosges, les 1705 habitants de Saulcy-sur-Meurthe ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). David Valence a engrangé 33% des votes au niveau de la ville. Il précède Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) et Charlotte Moreau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 32% et 17% des suffrages. La participation parmi les habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription des Vosges s'établit à 49%. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra du vote des électeurs des 114 autres communes qui la composent.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 38.3% des suffrages au premier tour à Saulcy-sur-Meurthe. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23.5% et 14.8% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Saulcy-sur-Meurthe avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 59.6% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 40.4% des voix. Les électeurs de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Saulcy-sur-Meurthe ( Vosges ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?