19:33 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Saulcy-sur-Meurthe ? Dans les 2 bureaux de vote de Saulcy-sur-Meurthe, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat LFI avait cumulé 14,83% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,81% et 1,56% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 19,2% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Saulcy-sur-Meurthe, des sondages aussi justes ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Saulcy-sur-Meurthe. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la dernière présidentielle, à Saulcy-sur-Meurthe cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,25% des suffrages. Derrière, on trouvait Emmanuel Macron à 23,5%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,83% et Éric Zemmour à 7,96%.

14:30 - À Saulcy-sur-Meurthe, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 reste l'abstention L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Saulcy-sur-Meurthe. L'inflation serait de nature à impacter le taux de participation à Saulcy-sur-Meurthe (88580). Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 691 personnes en âge de voter dans la ville, 21,35% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 22,29% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Saulcy-sur-Meurthe, la participation va-t-elle encore baisser lors des législatives ? Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 2 382 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 56,11% des électeurs de Saulcy-sur-Meurthe avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 51,73% pour le tour deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.