Résultat de la législative à Senones : 2e tour en direct

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays masquent souvent des réalités locales compliquées, comme par exemple à Senones. Grâce à 29,6% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Senones au soir du premier round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 20,55% des suffrages. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 20,11% des votes.

13:30 - La participation à Senones va-t-elle encore descendre à l'occasion du second tour des législatives 2022 ?

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième round, 6 points de plus qu'au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, parmi les 1609 personnes en âge de voter à Senones, 56,99% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 51,96% au second tour.