En direct

19:30 - Du côté de la Nupes, les 18,14% de Mélenchon à Senones convoités Les inscrits de Senones avaient donné 18,14% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape première de la présidentielle. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 1,75% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 21,55% à Senones pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Senones ? Le président avait obtenu 18,69% des voix à Senones, à l'issue de la dernière élection suprême contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait enregistré 38,77% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,14% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des dernières semaines infléchiront certainement cette donne lors des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Senones ? L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux de participation à Senones. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid-19 serait notamment susceptible de pousser les habitants de Senones (88210) à se désintéresser de l'élection. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 70,39% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 69,95% au premier tour, c'est-à-dire 1 108 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À Senones, le score de l'abstention aux élections législatives sera un élément clé Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En 2017, pendant les élections législatives, sur les 1 609 personnes en âge de voter à Senones, 56,99% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,96% pour le deuxième round.