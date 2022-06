Résultat de la législative à Sernhac : 2e tour en direct

19/06/22 18:59

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sernhac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sernhac. En direct 18:59 - La 2e marche à Sernhac pour la coalition de gauche La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à Sernhac se montait à 25,55%. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. L'Insoumis pour un siège à l'Assemblée a pourtant obtenu 23,01% des suffrages lors de la première manche des législatives. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes d'atteindre la deuxième marche. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée lors du premier tour Pour le 1er round, le 12 juin dernier, les électeurs de Sernhac ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 38,58% des voix. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent 23,01% et 17,47% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives à Sernhac Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1166 personnes en âge de voter à Sernhac, 59,69% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 55,23% au deuxième tour. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au second round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - C'est reparti à Sernhac ! Les législatives s'achèvent à 18 heures Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Sernhac et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote lors de cette deuxième manche, puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a une semaine sont toujours candidats pour le résultat définitif des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Sernhac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sernhac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pascale Bordes Rassemblement National Anthony Cellier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Sernhac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sernhac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sernhac Pascale Bordes (Ballotage) Rassemblement National 30,08% 38,58% Anthony Cellier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,77% 17,47% Sabine Oromi Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,66% 23,01% Blandine Arnaud Les Républicains 6,73% 3,29% Jean-Marie Moulin Reconquête ! 6,64% 7,44% Monique Novaretti Parti radical de gauche 3,33% 2,42% Catherine Michon Ecologistes 1,84% 2,42% Joëlle Scaramozzino Ecologistes 1,76% 2,25% Christophe Prévost Régionaliste 1,35% 2,08% Jean Egéa Divers extrême gauche 0,62% 1,04% Anne Guichard Divers 0,21% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sernhac Taux de participation 48,84% 47,60% Taux d'abstention 51,16% 52,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,17% Nombre de votants 46 651 585

Le résultat de la législative à Sernhac est tombé. Dans la 3ème circonscription du Gard, les citoyens de Sernhac ont pris parti pour la candidate Rassemblement National. Pascale Bordes a raflé 39% des votes au niveau de la commune. Sabine Oromi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anthony Cellier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent dans l'ordre 23% et 17% des voix. Toutefois, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Gard peut toujours basculer si les électeurs des 49 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Sernhac. La participation parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 48%.

Législatives 2022 à Sernhac : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 36,52% des votes au premier tour à Sernhac, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le 3e homme de la présidentielle de 2022 et celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avaient obtenu 19,11% et 17,51% des votes. Le choix des habitants de Sernhac était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (64,85% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 35,15% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Sernhac (Gard) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?