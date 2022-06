En direct

19:45 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Soudan ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Soudan, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait cumulé 16,48% des suffrages il y a deux mois dans la ville. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,89% et 1,49% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 20,86% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Soudan.

16:30 - À Soudan, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Soudan, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 33,57% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 27,17%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,48% et Valérie Pécresse à 6,57%. Les dynamiques nationales des dernières heures infléchiront certainement la situation lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Soudan L'un des critères importants des législatives sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Soudan. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à détourner les citoyens de Soudan (44110) des urnes. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,28% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 25,57% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Soudan au premier tour des législatives 2022 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. Au moment des législatives de 2017, 1 586 personnes en capacité de voter à Soudan s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 52,08%), contre un taux de participation de 46,78% au deuxième tour.