Résultat de la législative à Steenbecque : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Steenbecque sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Steenbecque. En direct 18:48 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée au pied du podium à Steenbecque dimanche dernier La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait espérer un total théorique de 23,62% à Steenbecque avant les élections législatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 18,57% des suffrages au 1er tour de la législative il y a une semaine à Steenbecque. Ce qui avait tout de même placé la Nupes à la troisième position. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première place pour le premier tour D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Steenbecque. Grâce à 27,19% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Steenbecque à l'occasion du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Les candidats Divers droite décrochent 24,67% des voix. De son côté, les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale captent 18,57% des voix. 13:30 - La participation à Steenbecque peut-elle encore baisser à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022 ? Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour le second tour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation représentait 80,02% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 79,7% au premier tour, ce qui représentait 1052 personnes. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 51,73% des électeurs à Steenbecque s'étaient rendus dans l'isoloir. 10:30 - Le verdict des législatives 2022 à Steenbecque sera dévoilé ce 19 juin ! Ces élections législatives sont donc relancées à Steenbecque, avec le 2ème round dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les finalistes qui se présentent pour devenir député. Les 1320 votants de Steenbecque ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Salle des Fêtes).

Résultats des législatives 2022 à Steenbecque - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Steenbecque aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Pierrick Berteloot Rassemblement National Emilie Ducourant Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Steenbecque - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Steenbecque

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 15ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Steenbecque Pierrick Berteloot (Ballotage) Rassemblement National 26,42% 27,19% Emilie Ducourant (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,03% 18,57% Claude Nicolet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,60% 15,16% Stephane Dieusaert Les Républicains 10,69% 5,05% Jérôme Darques Divers droite 5,53% 21,69% Caroline Landtsheere Divers droite 3,16% 1,34% Stéphane Ledez Divers centre 2,99% 2,08% Marc Deneuche Divers centre 2,54% 1,49% Aurélie Leleu Reconquête ! 2,52% 2,23% Joël Duyck Divers droite 2,37% 1,04% Gaétan Lamérant Ecologistes 2,15% 1,49% Anne Abadie Divers droite 1,60% 0,59% Benjamin Dubiez Divers extrême gauche 1,36% 1,04% Anne-Lise Perche Droite souverainiste 1,04% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Steenbecque Taux de participation 48,32% 51,73% Taux d'abstention 51,68% 48,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99% 1,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82% 0,87% Nombre de votants 47 249 686

Le résultat de l' élection législative 2022 à Steenbecque est désormais connu. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative résultera de la conduite des électeurs des 53 autres communes qui la composent. Le taux de participation représente 52% des habitants autorisés à voter dans la commune pour la 15ème circonscription du Nord. Pierrick Berteloot a ainsi collecté 27% des suffrages. Jérôme Darques (Divers droite) et Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 22% et 19% des votes.

Législatives 2022 à Steenbecque : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Steenbecque (59189) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 31% des voix au premier tour à Steenbecque. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 17% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en rassemblant 50% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 50% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?