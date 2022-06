20:12 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de gauche à Steenbecque ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Steenbecque comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 16,52% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,4% et 1,85% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 21,77% à Steenbecque pour ce premier tour des législatives.