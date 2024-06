Résultat des législatives à Stenay : l'élection 2024 en direct

12:06 - C'est l'heure de voter à Stenay : la participation au cœur des préoccupations À Stenay, quelle abstention aux précédentes élections législatives ?

Le niveau de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs de ces législatives à Stenay. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,86% au premier tour et seulement 56,33% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Stenay ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, 28,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,86% au premier tour.