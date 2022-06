Résultat des législatives à Stenay - Election 2022 (55700) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Stenay

Le résultat des élections législatives 2022 à Stenay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Meuse

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Meuse

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Stenay est tombé. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les électeurs de Stenay de la 2ème circonscription de la Meuse. Les citoyens des 247 autres communes appartenant à la 2ème circonscription de la Meuse voteront-ils comme ceux de Stenay ? Le niveau de l'abstention s'établit à 57% des citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription législative. Florence Goulet a recueilli 36% des suffrages dans la ville. Anne Bois (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Johan Laflotte (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 23% et 17% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Stenay Florence Goulet Rassemblement National 32,68% 36,02% Anne Bois Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,17% 22,59% Johan Laflotte Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,23% 16,59% Jean-Marie Addenet Les Républicains 13,49% 11,06% Pascal Haros Divers gauche 6,85% 2,69% Yves Dhyvert Ecologistes 2,92% 2,05% Michel Menneson Reconquête ! 2,54% 1,74% Martin Gallic Divers centre 2,47% 1,90% Michel Testi Ecologistes 1,38% 2,05% Nicolas Bedel Droite souverainiste 1,33% 2,53% Pierre Nordemann Divers extrême gauche 0,93% 0,79% Jean-Luc Duret Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Stenay Taux de participation 45,72% 43,14% Taux d'abstention 54,28% 56,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,31% Nombre de votants 27 214 641

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Stenay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Sur qui vont se porter les supporters de gauche à Stenay ? Dans l'unique bureau de vote de Stenay, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait obtenu 11,68% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,24% et 1,85% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 15,77% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Stenay ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces dynamiques des derniers jours auront sans doute une résonnance à Stenay au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 25,02% des voix à Stenay, lors de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait atteint 37,49% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,68% (contre 22%). 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives à Stenay À Stenay, l'un des facteurs essentiels de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 487 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 71,55% avaient pris part à l'élection. La participation était de 70,14% au premier tour, ce qui représentait 1 043 personnes. Le conflit armé ukrainien serait notamment susceptible de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Stenay (55700). 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Stenay ? Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, sur les 1 559 inscrits sur les listes électorales à Stenay, 57,92% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 55,29% au second tour. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 18 heures à Stenay Les résultats de l'élection législative 2022 à Stenay devraient être annoncés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le résultat devrait pointer dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Stenay : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 37% des suffrages au premier tour à Stenay. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 12% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Stenay avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 57% des votes, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 43% des votes. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Stenay (Meuse) seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France.