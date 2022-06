Résultat de la législative à Teloché : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Teloché sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Teloché. En direct 18:15 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé sur la 3e marche à Teloché il y a 7 jours La coalition de gauche partait avec un potentiel de voix de 24,08% à Teloché avant ces légilsatives. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 24,53% des voix au 1er tour de la législative il y a une semaine à Teloché. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir dans les trois premiers. 15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Teloché ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. A l'occasion du 1er tour de l'élection législative, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Teloché ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 26,22% des voix. En 2e position, la candidature Rassemblement National décroche 25,22% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 24,53% des suffrages. 13:30 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Teloché ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième round contre 55,4% au second tour du scrutin de 2012. Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 39,29% des personnes en capacité de participer à une élection à Teloché avaient pris part au scrutin au deuxième tour, autrement dit 941 votants avaient fait le déplacement jusqu'à un bureau de vote. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Teloché ! Les éléments de contexte de cette 2e manche des élections législatives à Teloché sont limpides : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour remplir leur devoir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour comprimer l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Teloché - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Teloché aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Pinçon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Teloché - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Teloché

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Teloché Bruno Pinçon (Ballotage) Rassemblement National 27,34% 25,22% Eric Martineau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 26,22% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 24,53% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 10,37% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 7,58% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,79% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 0,90% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 1,69% Henri Noël Divers 0,47% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Teloché Taux de participation 46,05% 42,02% Taux d'abstention 53,95% 57,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 1,35% Nombre de votants 39 863 1 035

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Teloché. Au soir du premier tour des élections législatives 2022, les habitants de Teloché enregistrés dans la 3ème circonscription de la Sarthe ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 58%. Les citoyens des 76 autres communes composant la 3ème circonscription de la Sarthe voteront-ils comme ceux de Teloché ? Dans la commune, Eric Martineau a réuni 26% des suffrages. Bruno Pinçon (Rassemblement National) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent 25% et 25% des votes.

Législatives 2022 à Teloché : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 117 citoyens de Teloché (72) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31,6% des suffrages au premier tour à Teloché, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ex-député européen avaient obtenu 27,4% et 16,2% des voix. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 52,4% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47,6% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ?