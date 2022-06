Résultat des législatives à Teloché - Election 2022 (72220) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Teloché

Le résultat des élections législatives 2022 à Teloché est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Le résultat de l' élection législative 2022 à Teloché est tombé. À Teloché, les 2463 habitants votant dans la 3ème circonscription de la Sarthe se sont tournés vers le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Sarthe s'élève à 58%, ce qui représente 1 428 non-votants. Reste à savoir si les habitants des 76 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Teloché. Eric Martineau a obtenu 26% des suffrages au sein de la localité. Il devance Bruno Pinçon (Rassemblement National) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 25% et 25% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Teloché Bruno Pinçon Rassemblement National 27,34% 25,22% Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 26,22% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 24,53% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 10,37% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 7,58% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,79% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 0,90% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 1,69% Henri Noël Divers 0,47% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Teloché Taux de participation 46,05% 42,02% Taux d'abstention 53,95% 57,98% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 1,35% Nombre de votants 39 863 1 035

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Teloché sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:34 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Teloché ? Les votants de Teloché avaient accordé 16,16% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,8% et 2,11% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un point de départ de 22,07% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Teloché. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Teloché ? Marine Le Pen avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection suprême à Teloché avec 31,63% des votes exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 27,35%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,16% et Éric Zemmour à 5,02%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives à Teloché. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Teloché reste l'abstention À Teloché, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 449 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,37% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,91% au premier tour, c'est-à-dire 1 957 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple capable de détourner l'attention des habitants de Teloché (72220) du vote. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Teloché ? Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2017, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 60,71% au premier tour au niveau de Teloché, à comparer avec une abstention de 51,61% pour le deuxième round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les paramètres clés des élections à Teloché Pour ces nouvelles élections de 2022 à Teloché, les 3 bureaux de vote (de Salle Omnisports à Salle Omnisports) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 9 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Teloché : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 117 citoyens de Teloché (72) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31,6% des suffrages au premier tour à Teloché, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ex-député européen avaient obtenu 27,4% et 16,2% des voix. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour grâce à 52,4% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 47,6% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ?