En direct

19:35 - Quel résultat à Thierville-sur-Meuse pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Dans l'unique bureau de vote de Thierville-sur-Meuse, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait cumulé 14,53% des suffrages en avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,88% et 1,41% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 19,82% à Thierville-sur-Meuse pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour Thierville-sur-Meuse ? À Thierville-sur-Meuse, Marine Le Pen accostait en tête de la dernière présidentielle avec 35,47% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 26,87%. Arrivaient ensuite, avec 14,53%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,55%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures changeront sans doute la situation lors des législatives à Thierville-sur-Meuse au 1er tour. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Thierville-sur-Meuse À Thierville-sur-Meuse, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale seraient notamment capables de priver les isoloirs de leurs électeurs à Thierville-sur-Meuse. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 910 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 23,55% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,72% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Thierville-sur-Meuse au premier tour des législatives ? L'observation des derniers scrutins permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2017, lors des législatives, le taux de participation avait représenté 50,08% au premier tour au niveau de Thierville-sur-Meuse. Le taux de participation était de 45,23% au deuxième tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.