Résultat de la législative à Tresques : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les sondages à l'échelle de l'Hexagone ont parfois tendance à dissimuler des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Tresques. La candidature Rassemblement National a raflé 31,6% des votes au soir du premier tour des législatives le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 26,51% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 22,76% des votes.

Les votants de Tresques avaient donné 22,76% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV-PC le dimanche 12 juin, pour l'étape initiale des législatives. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,84%, 3,57%, 2,03% et 3,57% le 10 avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 24,01% du côté de la gauche.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31% des voix au premier tour à Tresques. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Tresques avec 56% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 44% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 1 853 votants de Tresques ( Gard ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.