Résultat de la législative à Tresques : en direct

12/06/22 17:19

Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Au moment des dernières législatives, 56,12% des inscrits sur les listes électorales de Tresques s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 48,56% au second tour. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Tresques. La peur d'un retour de la pandémie de coronavirus est notamment capable de détourner l'attention des électeurs de Tresques (30330) du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,13% dans la commune, à comparer avec une abstention de 21,32% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31% des voix au premier tour à Tresques. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Tresques avec 56% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 44% des voix. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les 1 853 votants de Tresques ( Gard ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.